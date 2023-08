Luca Calvani, doppio appuntamento A Calenzano alto e in Castello

Doppio appuntamento per Luca Calvani. Oggi alle 21.15 nell’arena giardino di Calenzano Alto sarà l’ultimo ospite della terza edizione degli "Incontri con i protagonisti del cinema italiano" ideata e condotta da Federico Berti (ingresso libero). Dopo Gianmarco Tognazzi, Paolo Hendel, Sandra Milo che hanno registrato una straordinaria affluenza di pubblico, il talento pratese si racconterà al pubblico, ricostruendo la sua carriera. Dalle prime apparizioni in film come "Al momento giusto" a fianco di Giorgio Panariello o "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek (nel cast anche suo fratello Marco) alle grandi occasioni internazionali come la serie tv "Sex and the city" e in tempi più recenti "Beautiful", Luca Calvani ha saputo muoversi con disinvoltura nel mondo dello spettacolo, vincendo la quarta edizione de "L’isola dei famosi" nel 2006. Negli ultimi anni lo abbiamo visto spesso protagonista sul piccolo schermo, nella serie tv "Cortesie per gli ospiti" trasmessa su Real Time. Pochi giorni fa Calvani ha partecipato al festival del cinema di Taormina per la presentazione del suo ultimo film, "In the fire" interpretato a fianco di Amber Heard. Una coppia che ha fatto la gioia dei paparazzi. Ma la novità nella carriera di Calvani è il suo debutto da regista con "Il cacio con le pere" che sarà in programmazione domani alle 21,30 al Castello. Sarà presente lo stesso Calvani con gran parte del cast, a partire da Francesco Ciampi che nel film interpreta il ruolo del fratello un po’ sgangherato. La serata rientra nel festival "Meno di trenta" in collaborazione con l’associazione Cinema Italiano che ha deciso di premiare la giovane attrice di Pietrasanta, Carolina Gonnelli. L’altra attrice, Carlotta Gamba, sarà premiata per il film "Quando"di Walter Veltroni, venerdì sera.