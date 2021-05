Prato, 4 maggio 2021 - "Morire di lavoro oggi non solo è inconcepibile, è intollerabile”. E’ con queste parole che Cgil, Cisl e Uil di Prato hanno deciso di proclamare 4 ore di sciopero per venerdì 7 maggio. All’indomani della tragedia che ha colpito Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo, la risposta dei sindacati è netta: servono azioni concrete per fermare questa scia di sangue.

LEGGI ANCHE:

Prima di Luana D’Orazio, che lascia una bambino piccolo, in provincia di Prato era già accaduto un incidente mortale: a farne le spese era stato un’operaio poco più che ventenne, Sabri Jaballah, rimasto schiacciato da un macchinario in un’azienda tessile di Montale.

“Bisogna investire sul futuro dei giovani offrendo loro la possibilità di un posto di lavoro dignitoso e sicuro - dicono Cgil, Cisl e Uil - E’ inammissibile che oggi si cada sul posto di lavoro come 50 anni fa. Con la tecnologia che ha fatto passi da gigante dobbiamo essere in grado di garantire standard minimi di sicurezza. E’ un impegno che ci chiama tutti al più alto senso di responsabilità”.

In concomitanza con lo sciopero i sindacati hanno indetto un presidio in piazza delle Carceri dalle 10 alle 12.

© Riproduzione riservata