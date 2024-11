Lotta ai tumori. Sostegno da Aci

Aci Prato accanto alla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori presieduta da Giovannella Pitigliani. Per il terzo anno consecutivo Aci sostiene il progetto ‘Guida la Ricerca’. Una parte delle quote sociali dei nuovi associati Aci sono state destinate alle attività della Fondazione. Il vice presidente della Fondazione, Stefano Pitigliani ha ricevuto un assegno di 1.200 euro da parte di Federico Mazzoni e Claudio Bigiarini rispettivamente presidente e direttore di Aci Prato. Mazzoni e Bigiarini hanno ricordato l’impegno di Aci nel supportare le esperienze del territorio invitando i pratesi a sostenere la Fondazione Pitigliani che, ha detto Mazzoni- "è nobile ed efficace, un patrimonio della città da valorizzare, prezioso per tutti". Stefano Pitigliani nel ringraziare ha sottolineato la collaborazione storica con Aci a dimostrazione dell’impegno e della generosità della città nell’appoggiare la Fondazione: "Noi stiamo facendo tanto anche per la ricerca e il contributo di Aci ci aiuterà a portare avanti programmi specifici, in particolare quelli attualmente in corso sui tumori alla mammella". Un’attenzione specifica, infatti, è rivolta all’informare e a sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno metastatico. Grazie proprio alla ricerca, oggi le donne con tumore al seno metastatico possono disporre di trattamenti personalizzati, secondo le caratteristiche della malattia, all’interno di un percorso multidisciplinare. L’oncologia pratese con la Fondazione Pitigliani ha potuto realizzare un centro noto a livello internazionale per il suo contributo alla ricerca clinica e traslazionale nell’ambito del tumore della mammella.

Pagina a cura di Marilena Chiti