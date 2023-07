L’omaggio a Maria Callas, la divina Rtc celebra i 100 anni dalla nascita

A ricordo dei cento anni dalla nascita di Maria Callas Rtc trasmetterà ventisei opere che la grande cantante ha interpretato negli studi di registrazioni in anni indimenticabili. Accanto a questo ascolteremo Callas in una serie di quei memorabili concerti "Martini e Rossi" registrati negli anni ’52-54. Ma ecco la guida all’ascolto della settimana. Oggi alle 18,40 la singolare accoppiata di Yehudi Menuhin violino e di Hephzibah Menuhin pianoforte, fratello e sorella per la "Sonata-Kreutzer" di Beethoven; alle 23,20 Zubin Mehta dirige i Wiener Philharmoniker nel Concerto per pianoforte (Rudolf Buchbinder) e orchestra n. 2 di Brahms. Domani alle 7,11 (ora non propizia) il pianoforte di Pietro De Maria in 3 sonate di Scarlatti e 3 sonetti di Liszt. Šostakovic e le fiabe in musica per coro e soprano (Orchestra sinfonica dell’Urss): "La storia del prete" e " Ivan Krylov" (alle 17,39). Claudio Abbado dirige i Wiener nel "Concerto dell’Incoronazione" di Mozart alle 17,59. Martedì ancora Abbado per la "Sinfonia n.9" di Beethoven e i Berliner (alle 12,48). La voce di Renata Scotto (alle 17,35) in due memorabili "scene di romantica pazzia" ora di Bellini, ora di Donizetti: "Qui la voce sua soave" da "I Puritani" e "Ardon gl’incensi" da "Lucia di Lammermoor", dirige Manno Wolf Ferrari. Ed ecco il sipario che s’apre sulla voce dal "carisma tragico": Maria Callas in "La Gioconda" di Ponchielli, opera spartiacque e profetica del ‘900, in una registrazione del 1952. Mercoledì (alle 12,40) omaggio a Rachmaninov con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2.

Ascoltare Wagner trascritto per organo è una curiosità da non perdere: da Tannhäuser, da Die Walküre (La cavalcata delle Valchirie), da Die Meistersinger von Nürnberg (alle 15,40). Secondo appuntamento di Marco Mangani con "Un solennissimo strombettìo", ovvero, storie e leggende dell’ouverture d’opera (alle 18,40). I cento anni di Callas con il capolavoro di Donizetti in una registrazione al Teatro Comunale di Firenze nel 1953: memorabile "Lucia di Lammermoor" diretta da Serafin il secondo tenore, lo sposo vittima della pazzia di Lucia, Valiano Natali era un pratese che aveva debuttato al Metastasio nel 1946 come Alfredo in Traviata). Giovedì alle 10,40: Matinées e Soirées musicales di Rossini in forma di suite a cura di Britten. Serata all’opera per i cento anni di Maria Callas con la storica "Traviata" del 1953 diretta da Gabriele Santini (alle 20,30).

Goffredo Gori