Lo sportello di ascolto. Si parte dal 13 gennaio. I cittadini potranno spiegare ciò che non va

Un patto con le frazioni per rafforzare il dialogo tra il Comune e il territorio. L’idea lanciata in campagna elettorale dalla sindaca Ilaria Bugetti, si fa concreta: lo sportello si chiamerà ’Comune vicino’ e partirà dal 13 gennaio. Si comincia con la zona Nord e con quella Ovest con un’apertura a settimana ciascuna senza appuntamento.

Giovanni Mosca, che è stato prima presidente di circoscrizione e poi consigliere alle frazioni nella prima giunta Biffoni, incontrerà i cittadini il lunedì dalle 9 alle 12 nella sede dell’ex circoscrizione ovest e il giovedì, nella stessa fascia oraria, all’ex circoscrizione Nord. Lo sportello sarà poi attivato anche in zona Est e Sud. "E’ la prossimità che ci sta a cuore - afferma la sindaca Bugetti - I cittadini devono avere un punto di riferimento a cui rivolgersi per segnalare problemi e criticità. Ascoltiamo, prendiamo nota e insieme a tutta la giunta valutiamo se e come procedere per dare una risposta concreta".

Prato è una costellazione di quartieri, ognuno con le proprie caratteristiche, difficoltà ed esigenze. Parte dalla volontà di dare voce a tutta la città, il progetto di ascolto delle frazioni che con l’inizio del 2025 di fa concreto. L’idea di fondo è quella di ristabilire la funzione che fino a dieci anni fa veniva esercitata dalla circoscrizioni, attraverso un punto di ascolto strutturato con cadenza periodica che permetta un contatto diretto tra l’amministrazione comunale e i cittadini per fare il punto sugli interventi previsti in zona, segnalare problemi, avanzare proposte.

"Dobbiamo colmare il gap che si è creato con l’eliminazione delle circoscrizioni – ha detto più volte Bugetti –. Aprire uno sportello con periodicità costante affinché i cittadini abbiano un costante punto di riferimento a cui rivolgersi per segnalare problemi piccoli e grandi, per proposte o per semplici informazioni sui servizi del Comune. E’ un modo per stare vicini a tutta la città. E’ la prossimità che tanto mi sta a cuore. Ed è anche un modo per stimolare nei cittadini una maggiore partecipazione all’amministrazione del nostro territorio".

L’intento che si fa concretezza come annunciato pochi giorni fa in occasione della fine anno per dare voce a tutte le zone: si parte dalle zone nord e ovest poi est e sud. Maliseti, quartiere dove Giovanni Mosca è di casa, ma anche le frazioni più periferiche come Iolo e Tavola, insomma tutte le zone delle città avranno la possibilità di esprimere le proprie idee, indicazioni, e richieste all’amministrazione grazie ad un interlocutore fisso che avrà il compito di ascoltare e farsi portavoce delle istanze.

