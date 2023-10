Lo spettacolo teatrale. Ecco come nasce. Il laboratorio di Griggio Partecipa al laboratorio "Leggere il teatro" per scoprire come nasce uno spettacolo teatrale. Diretto da Daniele Griggio, si lavorerà su un testo teatrale come se fosse in scena. Gratuiti i primi due incontri, seguiranno 8 martedì per analizzare "Il nemico del popolo" di Ibsen.