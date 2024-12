Lo specchio della regina per MetRagazzi

Nuovo appuntamento con MetRagazzi sabato alle 16 al Teatro Fabbricone, dove andrà in scena Lo specchio della regina. La celebre fiaba di Biancaneve questa volta vede come protagonisti due improbabili personaggi: una regina affaticata dal dover essere sempre “la più bella del Reame” e il suo specchio che, stanco di dover ripetere sempre “quello che fanno gli altri” cercherà una via di fuga. La Regina, orfana della sua immagine riflessa, dovrà dunque trovare un modo per riconquistare la fiducia dello Specchio. Un appassionante racconto che smonta e rimonta una delle fiabe più celebri di tutti i tempi, donandoci una prospettiva del tutto nuova sulla bellezza della diversità. Le coreografie di Eleonora Chiocchini reinterpretano il testo teatrale di Antonio Viganò Bianca & Neve, già andato in scena e tradotto in varie lingue: lo Specchio e la Regina si animano in una danza di relazione, sfumature giocose, a volte litigiose, a tratti misteriose, colorano il loro dialogo che si farà corpo. Sempre complici come può esserlo soltanto uno specchio e l’immagine che esso riflette. Sempre con MetRagazzi da ricordare sabato alle 17.30 e domenica alle 17 le repliche di Mio del Tpo al Teatro Magnolfi, un viaggio teatrale e sensoriale pensato per i bambini fino ai 2 anni, che esplora le prime dinamiche sociali, stimolando la comunicazione, la cooperazione e il rispetto tra i piccoli spettatori.