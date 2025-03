Lo spara-multe di Seano non conosce crisi

Autovelox sempre nell’occhio del ciclone anche in provincia e quasi tutti gli apparecchi sono antecedenti al 2017. Carmignano ha un solo autovelox omologato che però è stato messo in sostituzione di uno stesso modello che fu rubato alcuni anni fa. E’ un apparecchio bidirezionale cioè rileva la velocità in entrambi i sensi di marcia in direzione Firenze e Pistoia ed è situato sulla via Statale al confine fra Seano e Quarrata. E’ uno strumento di ultima generazione, con sensori sull’asfalto e basta un leggerissimo superamento del 50 km/H per far scattare la multa. Nel bilancio di previsione per il 2025 sono previsti ben 450mila euro di incassi per multe dovuta all’eccesso di velocità.

Nel 2023 su 10.549 multe totali emesse dalla polizia municipale a Carmignano, 7712 erano per il superamento della velocità, quasi tutte imputabili all’autovelox di Seano. L’autovelox è ben segnalato ma chi viene da fuori pensa ad una tolleranza più alta della velocità e invece non è così e per questo fioccano le multe.

Poggio a Caiano non ha autovelox fissi ma sulle strade è possibile che siano effettuati controlli con l’apparecchio mobile.

In Val Bisenzio, i tre Comuni devono ancora affrontare la questione autovelox relativa alla 325 e tutti insieme ed avevano già rimandato quando uscì il decreto Salvini in quanto avevano 12 mesi di tempo dall’emanazione del provvedimento. Gli autovelox restano comunque, per il momento, tutti accesi e occorre prestare attenzione.