Lo aggredisce col coltello. Poi gli ruba la borsa: preso

Gli ha chiesto l’elemosina ma quando l’uomo si è rifiutato lo ha bloccato dentro al bar e lo ha minacciato con un coltello a serramanico. E’ successo l’altro pomeriggio in piazza San Marco dove sono intervenuti gli agenti. La polizia ha poi rintracciato il balordo in viale Vittorio Veneto e lo ha arrestato. Si tratta di un nigeriano di 34 anni, clandestino e senza fissa dimora, conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri e una forbice. Secondo quanto ricostruito, il nigeriano ha prima chiesto a un cinese all’interno del bar un’offerta di denaro in quanto indigente. Una volta ricevuto il rifiuto, lo ha bloccato sulla porta del locale, impedendogli di uscire. Il malcapitato ha cercato di guadagnare una via di fuga colpendo il nigerino con una bottiglia e così il balordo lo ha aggredito estraendo un coltello e costringendo il cinese a consegnare la borsa dalla quale ha estratto 30 euro per poi darsi alla fuga. L’arrestato si trova alla Dogaia.