L’Irpef sale allo 0,8%: "Una scelta pessima"

Comune alle prese con il bilancio di previsione. Tra le scelte dell’amministrazione c’è l’aumento dell’Irpef che sale allo 0,8 per cento. Una scelta fortemente criticata dall’opposizione. E’ la novità del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 dell’amministrazione del sindaco Calamai che oggi presenterà la manovra: "Non una bella novità per i cittadini dal momento che si raggiunge il massimo storico e lo si raggiunge in un momento di difficoltà dovuto all’alluvione. Un costo aggiuntivo che andrà a colpire le tasche dei cittadini". Attaccano Antonio Matteo Meoni e Lorenzo Marchi, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia e di Forza Italia: "Si tratta di una pessima scelta amministrativa che pesa sui cittadini che hanno affrontato ingenti spese dopo l’alluvione: aumentare il prelievo ora non è coscienzioso – dicono i due – l’amministrazione Calamai avrebbe potuto evitare questa misura che amareggia e delude". Rincara Marchi: "Dall’opposizione saremo sempre dalla parte dei cittadini per questo siamo estremamente contrari a questo nuovo aumento. L’amministrazione Calamai avrebbe potuto evitare questo nuovo aumento". L’addizionale comunale Irpef, una delle entrate tradizionali delle amministrazioni comunali sarà portata al massimo per il prossimo anno. Questa particolare fonte di entrata è legata all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Le tipologie di reddito incluse sono di diverso tipo, tra i principali si comprendono i redditi fondiari, quelli di capitale, quelli di lavoro autonomo e dipendente e quelli derivanti dalla pensione.

Silvia Bini