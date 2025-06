Lions e basket sotto le stelle al playground

Montemurlo si accende grazie al basket. Alle porte ci sono due serate dedicate alla pallacanestro, in programma al playground del "Montemurlo central park", il parco urbano di fronte al municipio inaugurato ormai quasi due anni fa.

Oggi e domani va in scena l’appuntamento "Basket sotto le stelle", promosso dai Lions Montemurlo e patrocinato dal Comune di Montemurlo.

Il primo appuntamento è per le 17 odierne, quando i più piccoli potranno provare gratuitamente a giocare, per avvicinarsi a questa disciplina sportiva, grazie allo staff messo a disposizione dai Lions. Alle 19 si entra nel vivo della due giorni: prende infatti il via la fase eliminatoria del torneo di tre contro tre, aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 17 anni. Al via 18 squadre, divise in quattro raggruppamenti, di cui due da cinque formazioni e altri due da quattro. Le fasi finali (semifinali e finale) sono invece in calendario per il giorno dopo, sempre alle 19. La competizione rientra fra le 30 tappe dell’edizione 2025 del "Toscana B’3 powered by Conad", il circuito toscano di streetball 3x3.

La compagine vincitrice a Montemurlo si qualificherà per le finali di luglio (25 e 26), di scena sul Lungomare di Viareggio. Spazio durante la seconda serata di "Basket sotto le stelle" anche per il Baskin, il basket che consente a normodotati e persone con disabilità di giocare insieme: alle 21 di domani è prevista un’esibizione del Baskin Pistoia. Insomma, ci aspettano due giorni all’insegna del divertimento e dell’inclusione, che sicuramente attireranno tanti giovani e tante famiglie a Montemurlo.

Francesco Bocchini