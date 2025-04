Basket Divisione Regionale 1: Quarto stop consecutivo per Montemurlo e Vaiano

Non si arresta il momento estremamente complicato delle due formazioni pratesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Sia Montemurlo che Vaiano infatti incappano, in occasione della 27° giornata, nel quarto stop consecutivo. Partiamo dai Lions, sconfitti sul parquet amico dall’Ineos Manufactoring Sei Rose Rosignano per 96-90. Dopo un primo periodo equilibrato, gli ospiti sono bravi a costruirsi un vantaggio di +6 al 20’. Il riposo fa bene ai locali che, trascinati da un Lanari caldissimo (saranno ben 30 i suoi punti alla fine) e da un Riccio in grande spolvero (20 punti per l’ex Quarrata), recuperano e operano il sorpasso. La risposta dei livornesi tuttavia è immediata e con un contro parziale spediscono i biancorossi a -9 al 30’. La partita nell’ultima frazione regala emozioni e al PalaLions si respira già clima da playoff. I padroni di casa ci credono e non mollano di un centimetro, riportandosi a un solo possesso di distanza dagli avversari. Ma ad ogni tripla realizzata da Montemurlo (saranno 12 alla fine), Rosignano replica con la solita moneta (18 bombe al 40’) e per la truppa di coach Piperno non c’è niente da fare. Questa battuta d’arresto fa scivolare i Lions in quarta posizione nel girone A a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare. Nel prossimo turno, in programma domenica, i lanieri affronteranno in trasferta a Bottegone il Wolf Basket, che sta lottando per evitare la retrocessione. Periodo nero pure per il Centro Minibasket Valbisenzio, che cade a Poggibonsi e adesso ha solo due lunghezze di vantaggio su Monteroni e Montespertoli, appaiate al quarto posto. Bonari e compagni vengono battuti per 65-59. Dopo una falsa partenza, la formazione allenata da Bertini si rimette in carreggiata, sorpassa gli avversari e a tre minuti dalla fine è avanti di un punto. Ma il finale non è fortunato per i biancoblu, che domenica cercheranno di riscattarsi al PalaNenni, dove è attesa la Gea Grosseto.

Francesco Bocchini