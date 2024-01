Il liceo delle arti: dedicato a chi ama la musica e la danza. "Una novità per Prato"

Prato, 26 gennaio 2024 – Una nuova opportunità per gli studenti. Si chiama liceo coreutico, un mix tra musica e danza che sbarca a Prato grazie alla volontà del preside del Convitto Cicognini, Tiziano Nincheri, che ha chiesto al ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorizzazione per attivare, già dal prossimo settembre, il nuovo percorso di studi.

"L’autorizzazione ci è stata assegnata nei primi giorni di gennaio su mia richiesta e potrebbe partire già da settembre", spiega il dirigente Nincheri. "È un indirizzo che costituisce una novità assoluta, non esiste né su Prato né nelle province a noi vicine come Lucca, Pistoia e Firenze se non in scuole private: considerato che il convitto può ospitare anche studentesse e studenti provenienti da città lontane, è sembrata a me ed a tutto il corpo docenti un’opportunità da fornire al territorio".

Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile presentare domanda entro il 10 febbraio: la materie caratterizzanti sono rispettivamente la danza, la musica, la loro storia e i diversi generi della danza, inoltre saranno previste esercitazioni pratiche. Per quanto riguarda la danza, gli stili più praticati sono quello classico e quello contemporaneo. Una scuola innovativa che apre agli studenti particolarmente votati all’arte nella sua accezione più ampia.

La scuola è strutturata in modo tale da fornire allo studente una solida preparazione di base sullo stampo liceale, quindi con materie di matrice umanistica e scientifica, consentendogli tuttavia di conseguire un riconoscimento anche nel campo dell’arte della danza. Il programma di studi comprende materie inerenti l’arte, consentendogli di prendere padronanza del linguaggio coreutico, della sua composizione, interpretazione ed esecuzione.

Il liceo coreutico, benché specifico, si articola comunque come un percorso di tipo liceale che fornisce agli studenti conoscenze, linguaggi e metodi di lavoro per poter comprendere la realtà, affrontando senza problemi situazioni con mentalità critica e delle basi culturali solide. La scuola è sviluppata in 32 ore settimanali per tutti e cinque gli anni, per un monte ore di 462 in totale.

«Il liceo coreutico è indirizzato a tutti coloro che hanno per natura una sensibilità e un interesse per il mondo della musica e della danza – aggiunge Nincheri –. Chi si iscrive a questo corso intende approfondire queste materie facendole proprie, svilupparle abilmente e acquisire le competenze necessarie per continuare a lavorarci anche in futuro". L’indirizzo si aggiunge a quelli già presenti: liceo classico e scientifico tradizionali, classico europeo, scientifico internazionale con opzione cinese, scienze applicate.

Silvia Bini