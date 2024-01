Torna la Costituzione a scuola. Progetti in tredici classi pisane

Torna la Costituzione a scuola con "Essere cittadine e cittadini": Rappresentanza, Partecipazione, Cittadinanza. Il progetto, che si inserisce nel più ampio percorso "La Costituzione si Impara a Scuola", si basa sulla promozione della diffusione dei contenuti della Costituzione per sviluppare percorsi di cittadinanza attiva tra i più giovani.

Il progetto, giunto alla settima edizione, è stato presentato lunedì mattina all’interno della Domus Mazziniana. Al tavolo erano presenti l’assessora regionale alle politiche dell’istruzione, Alessandra Nardini, il presidente provinciale Anpi Pisa, Bruno Possenti, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la consigliera provinciale alla programmazione scolastica Maria Antonietta Scognamiglio, il direttore scientifico della Domus Mazziniana professor Pietro Finelli, il direttore del centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa, Saulle Panizza, e rappresentanti dell’ufficio scolastico provinciale e della conferenza dei sindaci per l’educativo.

"La conoscenza della Costituzione - ha commentato Nardini -, e dei suoi valori fondanti, a partire da quelli che animarono la Resistenza, sarà tanto più viva quanto più saranno coinvolti i giovani. A questo proposito, ho colto l’occasione per ribadire pubblicamente la gravità della scelta del Ministro Valditara di non rinnovare il Protocollo siglato in passato a livello nazionale con l’ANPI per lo studio della Costituzione nelle scuole".

Le classi degli istituti superiori di secondo grado della provincia pisana che parteciperanno sono in tutto 13: 2 classi del Liceo Russoli di Pisa, una classe dell’ITI Marconi di Pontedera, una classe dell’ITCG Niccolini di Volterra, una classe dell’Istituto Santa Caterina, 2 classi del Liceo Buonarroti di Pisa e 2 dell’Istituto Pesenti di Cascina, una classe dell’ITC Cattaneo di San Miniato, una classe del Matteotti e 2 classi del Galilei-Pacinotti di Pisa.

"Gli studenti - aggiunge Possenti -, lavoreranno a partire dai prossimi giorni accompagnati da un tutor universitario per elaborare i loro progetti. Le due classi che avranno prodotto gli elaborati giudicati più pregevoli saranno premiate con una visita alla Camera dei deputati, già programmata per il 3 maggio".

Un percorso in cui la Provincia di Pisa è impegnata da anni. "E’ diventato sempre più uno dei capisaldi della programmazione scolastica", spiegano il presidente Angori e la consigliera Scognamiglio. È possibile per gli istituti aderire inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected]

Enrico Mattia Del Punta