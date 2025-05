Il richiamo delle. Aquile mattiniere

Torna giovedì 13 giugno "Ci sei alle 6?", l’iniziativa organizzata dal gruppo podistico "Le aquile mattiniere" del Cai giunta alla settima edizione. Una sgambatina all’alba per podisti e camminatori insonni, anche assieme ai propri amici a quattro zampe. Il ritrovo è nel viale Piave 18, presso i locali dell’Oratorio Sant’Anna a partire dalle 5.15, possibilità di iscriversi (7 euro la quota) fino a 5 minuti prima della partenza che si terrà alle 6. Maglietta dell’evento per i primi 200 iscritti da indossare alla partenza. E’ una manifestazione non competitiva a passo libero, a scopo benefico a sostegno di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. I percorsi sono due, di 4 e 7 km (città, collina, lungofiume). Il percorso è in parte su viabilità ordinaria, per cui vi è l’obbligo del rispetto del codice della strada. Il Gruppo Podistico del CAI Prato è nato nel 1977 grazie alla voglia di alcuni iscritti di provare nuove esperienze che si differenziassero dal trekking. Da allora i membri del gruppo hanno partecipato alle più svariate manifestazioni sia di natura amatoriale che competitiva con grande soddisfazione per i prestigiosi piazzamenti ottenuti. Dal 2015 il gruppo ha preso nome: "Le Aquile Mattiniere".

Pagina a cura di Marilena Chiti