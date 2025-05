Centro Minibasket Valbisenzio in semifinale playoff, Montemurlo eliminato

Il Centro Minibasket Valbisenzio vola in semifinale playoff di Divisione Regionale 1, mentre si ferma la corsa di Montemurlo, che viene eliminata dalla post season. Sono questi i responsi per le pratesi dopo le rispettive gare 3 di primo turno. La formazione allenata da Paolo Bertini, dopo aver conquistato il successo in trasferta a Grosseto nel secondo incontro della serie, piazza il bis nel decisivo match al PalaNenni, imponendosi per 70-67. Adesso, Bonari e compagni se la vedranno con la Polisportiva Alberto Galli, reduce dalla doppia vittoria ai danni di Asciano. Come accaduto contro Grosseto, anche stavolta Vaiano potrà contare sul vantaggio del fattore campo. Delusione invece in casa Montemurlo: i Lions cadono al PalaTagliate di Lucca e chiudono la stagione. La Libertas manda al tappeto i ragazzi di coach Matteo Piperno per 68-57, respingendo il tentativo di rimonta degli ospiti nell’ultima frazione.

A Lucca inizio altalenante per Montemurlo che trova buone conclusioni offensive con Lanari, ma in difesa con troppe disattenzioni e canestri facili lasciati ai lucchesi. Comunque il primo quarto vede avanti i biancorossi con Cellai che attacca il ferro con efficacia (17-19). Il secondo periodo parte con un po’ di confusione da ambo le parti e un parziale iniziale di 2-2 dopo 3 minuti. I padroni di casa però si sbloccano e allungano raggiungendo la doppia cifra di vantaggio. Sul finire del quarto Guazzini trova un gioco da 3+1 che riavvicina gli ospiti, ma proprio sull’ultima azione i locali sono lesti a rimbalzo in attacco e realizzano sulla sirena il 37-29. Non migliorano le cose dopo l’intervallo; i Lions hanno difficoltà a trovare la via del canestro e la Libertas con il minimo sforzo mantiene un vantaggio importante. Una tripla di Mucci prova a scuotere. Gli ultimi 10 minuti vedono grande agonismo e Montemurlo un punto alla volta riesce a rientrare fino a -3 ma l’aggancio non c’è. In campo: Vettori F, Mucci 3, Cellai 11, Vettori A 6, Pagnini, Guerriero 2, Vannoni, Guazzini 4, Zardo 4, Salute 6, Lanari 17, Toffetti 4.

Francesco Bocchini