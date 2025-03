"Libertà e semplicità rendono ogni giorno speciale"

Vacanze e week end a Castiglione dei Pepoli, Montepiano, Fiumalbo, Ligonchio, San Benedetto Val di Sambro, Castagno, Baragazza e Montecarelli: come si trascorrono? Una bambina ha raccontato la sua esperienza a Castiglione dei Pepoli, dove la sua routine giornaliera cambia completamente rispetto alla città. Camilla racconta che "ogni mattina prima di colazione faccio una passeggiata fino al paese per respirare l’aria di montagna. Vicino a casa mia c’è un bosco e spesso incontro daini e altri animali". Un’esperienza dove la libertà e la semplicità rendono ogni giorno speciale.

Andrea ci racconta che a Fiumalbo il tempo sembra essersi fermato, è un antico borgo medievale, immerso nell’Appennino modenese a 953 metri di altitudine, con una vista spettacolare sul Monte Cimone. Qui la vita scorre in armonia con la natura, e per chi ama le passeggiate è un vero paradiso. Lapo invece sente la mancanza delle girate che fa in bicicletta quando è a Montepiano e del fresco che c’è in estate quando in città non si respira. A Ginevra manca quella sensazione di libertà nel poter uscire da sola in sicurezza come quando è a San Benedetto Val di Sambro. Anche Melissa condivide questa sensazione di essere più autonoma e responsabile quando è a Ligonchio.