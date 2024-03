Lettere da un mondo molto lontano. Con MetRagazzi le storie tenere di tanti animali "filosofi" nel bosco

Con MetRagazzi oggi alle 17 al Metastasio arriva Lettere da molto lontano, uno spettacolo di Elena Dragonetti e Simona Gambaro prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Ispirato all’opera di Toon Tellegen, acclamato autore olandese per l’infanzia paragonato al nostro Gianni Rodari, racconta tante storie, con personaggi buffi, timidi o sfrontati, in una giostra che alterna ironia, gioco, poesia: sono i racconti di alcuni animali che vivono nel bosco e che sembrano conoscere i desideri più intimi dell’animo umano. In scena la narrazione si affianca al lavoro coreografico per raccontare un mondo sospeso, abitato da animali curiosi e un po’ filosofi: c’è uno scoiattolo impegnatissimo a scrivere lettere alla balena, al pinguino, al grillo, ma in particolare alla sua cara Formica”, c’è l’elefante che sogna di essere leggero e di poter danzare sopra il guscio della chiocciola, c’è la formica che si prepara a partire per scoprire dove finisce il cielo. Ogni animale ha una domanda da regalare a chi vuole portarsela a casa: cos’è “domani”? Che forma ha il “nulla”? Sono “felice”? Biglietti: ragazzi 6 euro, adulti 7 euro

Da ricordare anche le ultime due repliche di Anonimasequestri di Leoanardo Tomasi, in scena al Magnolfi oggi alle 19.30 e domani alle 16.30, tra battute esilaranti, momenti di tensione e una buona dose di orgoglio sardo. Spettacolo vincitore del Premio Scenario 2023, prodotto anche dal Metastasio racconta una finta realizzazione di un docu-film colmo di stereotipi legati all’isola: i turisti arroganti, l’Ichnusa, la lingua, i canti dei mamuthones.. A fine rappresentazione oggi una chiacchierata tra i critici Alessandro Toppi e Rodolfo Sacchettini con la compagnia. Sarà presentato anche il nuovo numero de La Falena con lo speciale I Novissimi: ritratti inediti di giovani teatranti tra cui Tomasi e i suoi attori.