L’estate fa paura Adesso rinforzi in camice bianco

Leonardo Biagiotti

L’elenco di opere incompiute sul fronte sanitario che Biffoni ha "presentato" a Giani nelle more dello scontro sulla declassata è sacrosanto. L’ospedale di comunità? Chissà se si farà mai, nel frattempo la Regione ha pensato di usare una partedell’ex Creaf per l’accoglienza dei migranti. La nuova palazzina dell’ospedale? Si attende l’inizio dei lavori dopo ritardi continui. Il polo sanitario di San Paolo? Più dubbi che certezze. Nel frattempo altri quattro medici lasceranno il pronto soccorso e non c’è la fila per venire a Prato. Anzi, non c’è proprio nessuno. Cosa intende fare la Regione? L’estate è in arrivo, le ferie pure: la città rischia di rimanere senza medici di famiglia e senza forze sufficienti in ospedale.