Le visite speciali, il planetario e l’eclissi

Tanti appuntamenti per festeggiare i 20 anni, insieme alle associazioni che collaborano con la Fondazione Paresc di cui il museo fa parte. Sabato 22 marzo, dalle 16 alle 18, i soci dell’Associazione mineralogica Prato e Pistoia offriranno ai visitatori la possibilità di osservare al microscopio alcuni campioni di minerali. Attività gratuita senza prenotazione. Domenica l’associazione astronomica Quasar organizza due spettacoli al planetario, alle 15 e alle 16.30. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al 331 1679048. Sabato 29 sarà possibile osservare un’eclisse parziale di Sole dal piazzale del Museo con gli Astrofili Polaris. L’eclissi inizierà alle 11.30 e sarà visibile per un’ora circa. Attività gratuita senza prenotazione. Nei weekend del 22-23 e del 29-30 marzo l’ingresso al Museo sarà gratuito per gli under 18 e ridotto (3 euro) per gli adulti. Le ricerche condotte dal Museo su campioni terrestri ed extraterrestri hanno come obiettivo quello di ricavare informazioni preziose per comprendere l’origine del Sistema Solare e la storia evolutiva dei pianeti e quindi anche della Terra. Oggetto di studio sono anche le conseguenze degli impatti di grossi corpi interplanetari sul nostro pianeta che hanno avuto un ruolo fondamentale sull’evoluzione della vita sulla Terra. Su questi e altri temi si svolge anche l’attività educativa e divulgativa per ragazzi e adulti: visite con gli educatori museali alle collezioni, laboratori interattivi e multisensoriali, percorsi specifici di inclusione e partecipazione per soggetti fragili e bisognosi effettuati in collaborazione degli enti che quotidianamente lavorano a stretto contatto con le diverse realtà coinvolte.