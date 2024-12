Le vie del Natale: mercatini, shopping e laboratori

Il ricco cartellone ’Natale a Montemurlo’, promosso dal Comune con la Pro Loco e un gruppo di Commercianti del centro, entra nel vivo e per il prossimo fine settimana propone una bella novità: la prima edizione dell’iniziativa ’Le vie del Natale’.

Il primo appuntamento è per domenica 15 dicembre dalle 15 alle 19 in via Montalese con negozi aperti, street food natalizio e due banchi dove scambiare libri e giochi in buono stato per un Natale all’insegna del riuso e della solidarietà. Nell’occasione si potrà approfittare per fare acquisti e i regali di Natale. I negozi hanno preparato tante idee regalo e cesti per tutte le tasche. I commercianti poi offriranno a tutti gli intervenuti una gustosa merenda. "Siamo una ventina di commercianti di via Montalese, via Rosselli, via Dante Alighieri, via Udine, via Bicchieraia che ci siamo uniti per regalare momenti di gioia e divertimento a tutti" – dice Silvia Caniglia, in rappresentanza del gruppo dei commercianti. "Una bella occasione per stare insieme e sostenere il mondo del commercio di vicinato, un elemento di fondamentale importanza per la vita della nostra comunità", aggiunge l’assessore Giuseppe Forastiero.

E allora non resta che immergersi nell’atmosfera del Natale e dello shopping.