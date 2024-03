Le uova solidali firmate Ami Prato. Se il cioccolato è dolce due volte

Sono già disponibili le uova solidali firmate Ami Prato, con cioccolato finissimo al latte o fondente da 250 grammi con sorpresa, realizzate per il tredicesimo anno consecutivo dalla pasticceria Peruzzi di Prato. Acquistando un uovo solidale della Fondazione Ami si contribuisce a migliorare i servizi ospedalieri e territoriali della Usl Toscana Centro ambito Pratese, rivolti alle mamme in gravidanza, a tutti i bambini in età pediatrica, alla salute ed al benessere di tutta la famiglia.

Le uova di Pasqua si possono acquistare con una donazione a partire da 15 euro, direttamente nella sede della Fondazione Ami nel nuovo ospedale di Prato (1° piano, zona commerciale) oppure sullo shop online www.amiprato.it e scegliere la consegna a domicilio.

La storica pasticceria Peruzzi, fondata nel 1961, è azienda Amica della Fondazione dal 2011. "Questa autentica Ami-cizia – sottolineano dalla Fondazione – ci ha permesso in tutti questi anni di non rinunciare mai alla qualità, offrendo ai nostri donatori un prodotto territoriale di grande pregio".