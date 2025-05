Peretola non convince: "Troppi dubbi sui rumori"

Il Comune si oppone con fermezza alla nuova proposta di pista dell’aeroporto di Firenze, contenuta nel project review del Piano di sviluppo aeroportuale al 2025. La posizione dell’amministrazione è chiara: non ci sono le condizioni per esprimere un parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto. Anzi, in caso di via libera da parte del ministero, l’amministrazione è pronta a tornare in tribunale. "Non sussistono al momento le condizioni per l’espressione di un parere informato e motivato da parte dell’amministrazione comunale di Prato in merito alla compatibilità ambientale del progetto", con queste parole il dirigente del servizio Ambiente, Francesco Caporaso, e il responsabile dell’unità Tutela dell’Ambiente e sicurezza, Francesco Sanzo, bollano la documentazione fornita da Toscana Aeroporti.

La nuova pista rischia, secondo il Comune, di aggravare ulteriormente l’inquinamento acustico in diverse aree del territorio pratese. Cafaggio, San Giorgio, Santa Maria a Colonica, ma anche Mezzana e Casale. A fronte delle osservazioni presentate dal Comune il 2 gennaio scorso, Toscana Aeroporti ha prodotto una documentazione integrativa, che tuttavia è stata ritenuta del tutto insufficiente dagli uffici comunali.

"Le risposte fornite non sono puntuali e soddisfacenti. In diversi casi, anzi, le controdeduzioni confermano il superamento dei limiti di emissione acustica senza proporre interventi risolutivi adeguati", si legge nel parere. In particolare, gli interventi di mitigazione risultano "numericamente insufficienti e inadeguati".

Tra le misure contestate, anche la sostituzione degli infissi nelle abitazioni che ricadrebbero nelle aree a maggiore esposizione al rumore: un intervento che, secondo il Comune, sottende la futura impossibilità di apertura delle finestre, una prospettiva inaccettabile per i residenti.

E così il Comune ha deciso di non esprimere alcun parere nell’ambito del procedimento integrato Via/Vas attualmente in corso. Una scelta tecnica che si accompagna a una precisa posizione politica, espressa chiaramente dalla sindaca Ilaria Bugetti: "La documentazione fornita e le risposte alle nostre osservazioni non hanno sciolto alcun dubbio sull’impatto che la nuova ipotesi di pista avrebbe sul territorio pratese. Per questo non arretreremo di un passo e, nel caso il procedimento ministeriale vada avanti con esito favorevole per il proponente, siamo pronti a rivolgerci ai tribunali competenti per far valere le nostre ragioni e tutelare la salute dei cittadini e la vivibilità delle zone che saranno interessate dai sorvoli".

Attacca la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti: "Ogni volta che si avvicina il voto si torna ad agitare lo spettro di Peretola. Il Pd fa finta di dimenticare le scelte fatte nella Piana a partire dalla retromarcia sul termovalorizzatore a Case Passerini. I dem a Firenze sono a favore dello sviluppo dello scalo, a pochi chilometri contro: assurdo".

Silvia Bini