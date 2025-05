A Firenze oggi un flash mob in piazza della Signoria

Una targa, una panchina, i film e la canzone di Sanremo: così oggi Firenze rende omaggio a Francesco, che è di Narnal, ma a Firenze è nato. Il programma è denso: alle 11.30 sarà svelata la targa in onore di Cecco in via Sant’Antonino 23. Un’ora più tardi, al parco delle Cascine, sarà inaugurata la panchina di Caruso Pascoski, una delle pellicole più celebri di Nuti e a seguire saranno offerti panini alla mortadella, a simboleggiare il film ‘La mortadella è comunista’. Alle 18 in piazza della Signoria ci sarà il flash mob in cui i partecipanti saranno invitati a cantare ‘Sarà per te’, il brano portato a Sanremo nel 1988: "Non importa se si è stonati, basta esserci" è stato detto. In serata poi, dalle 20,45, ci sarà un momento importante con la consegna del premio Francesco Nuti che andrà a Massimo Ceccherini. Sono previste menzioni speciali per Samantha Casella (menzione speciale per la regia), Letizia Toni (attrice), Edoardo Brogi (musica), Elisa Pietracito (pittura), Felice Izzo (biliardo). Alle 21,45 la giornata si concluderà con la proiezione di ‘Tutta colpa del Paradiso’, per il 40/o anniversario. Annamaria Malipiero, attrice che è stata compagna di Nuti, ha ricordato il suo legame e quello della figlia Ginevra che "vuole si continui a parlare di suo babbo e che i giovani imparino a conoscerlo. Lei dice sempre: ‘Non voglio che il suo nome e la sua arte vadano perduti’".