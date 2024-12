Le partite . Multiutility e Piana

La città vuol contare. Anche a livello regionale. Il ruolo della sindaca Bugetti vuol andare oltre i confini comunali. Dare le carte di importanti decisioni e stare dentro strategie fondamentali per il territorio. Insomma sindaca di una città complessa ancor di più di sempre (sicurezza, sfruttamento lavoro, inclusione immigrazione) ma anche regista di scelte che possono disegnare la Toscana che verrà. Due le partite in campo: la Multiutility dei servizi pubblici e lo sviluppo della Piana dopo il rogo di Calenzano. Bugetti non si tira indietro. Anzi. Guarda avanti lavorando su più piani. E non ha la minima voglia di mollare le deleghe che si è tenuta anche perché "la mia squadra di giunta è sempre più coesa e trasversale".