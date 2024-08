Le opportunità di fine estate. Oltre 50 offerte di lavoro ai Gigli. Zara, campagna di reclutamento

Oltre cinquanta offerte di lavoro al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Tanti sono i negozi che cercano commesse e Zara organizza anche il "recruiting day" che sarà l’11 settembre. "Zara nice to meet you" è il titolo della campagna di reclutamento del personale ovvero "Zara è felice di conoscerti". L’incontro con i possibili nuovi dipendenti per i negozi dei Gigli e di Firenze si svolgerà nello spazio co-working del centro commerciale (2° piano) dove saranno presenti gli addetti delle risorse umane. Bisogna candidarsi sul sito o sul portale Indeed per ricevere l’invito e i dettagli per partecipare.

Le ore previste sono da 8 a 30 a settimana, contratto part time a tempo determinato e vari benefit: assistenza sanitaria integrativa, buoni pasto, sconti sui prodotti o servizi dell’azienda. Come per tutti i lavori nel centro commerciale bisognerà essere disponibili nei festivi.

Ecco alcune offerte per le quali occorre candidarsi iscrivendosi al portale Indeed. Il centro Royal Diamond cerca estetista da inserire nello staff ed un onicotecnica. Retribuzione fino a 1.200 euro al mese, 36 ore settimanali. "Just in case", azienda nel settore cover e accessori per telefonia mobile cerca figure da inserire in un team solido e giovane. E´ gradita buona dimestichezza con le lingue francese e inglese. Retribuzione da 800 a 1.350 al mese. Nel settore ristorazione spicca la ricerca di KFC Italy, la catena leader nel pollo fritto che cerca team member e personale di cassa e cucina.

Da "I Love Poke" si mangia nel locale così come a casa e cercano banconisti in stage (40 ore settimanali). La Piadineria, catena italiana di fast casual food cerca addetti alla preparazione e vendita di piadine con orario part-time. Dispensa Emilia specializzata in tigelle, gnocco fritto, primi piatti della tradizione e golose insalate arricchite con prodotti tipici del territorio cerca operatori di ristorazione. Il Centro specializzato in epilazione laser ed estetica avanzata cerca estetista qualificata con conoscenza approfondita dei macchinari per l’estetica avanzata e capacità di utilizzarli in modo sicuro ed efficace. Paga base lorda: 1309 più incentivi e premi sul fatturato. Nel settore abbigliamento il Gruppo Nuvolari, ricerca addetti alla vendita giovani per tirocinio formativo, dinamici e appassionati di moda evidenziando la "grande disponibilità" a lavorare su turni (week-end e festivi compresi). Il tirocinio durerà 6 mesi con retribuzione fra 850 e 950 al mese.

JD Sports Fashion cerca in-store merchandiser che si occuperà di massimizzare la redditività del punto vendita, organizzando le vetrine e i prodotti in esposizione attraverso concetti visivi allettanti. Richiesta esperienza. Nelle calzature il Gruppo Bata cerca addetti alla vendita part time. Candidature sul sito https://www.bata.it/lav. Il negozio di abbigliamento Bershka cerca visual merchandiser che sarà responsabile dell’immagine e del layout del negozio. Salmoiraghi & Viganò cerca addetto alle vendite. Siete appassionati di fumetti e tutto ciò che ruota intorno a questo affascinante universo? Star Shop My world cerca addetto alle vendite con conoscenza del prodotto e del settore.

M. Serena Quercioli