Le note di Rtc Da Wagner a Beethoven

La domenica di Rtc e i nostri consigli per l’ascolto. Si comincia con Wagner sinfonico e l’eroe Sigfrido, quello del "Crepuscolo degli dei": il viaggio sul Reno e la marcia funebre oggi alle 12,40. Altra atmosfera quella dei "Pini di Roma" del bolognese Respighi (alle 17,16) diretti da Pappano. Gavazzeni dirige Katia Ricciarelli, tutto Verdi in otto romanze con l’Orchestra di Roma (alle 17,40). Domani la New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein, in una registrazione dal vivo - Salisburgo, 16 agosto 1959 - esegue la "Sinfonia n.2" composta dallo stesso Bernstein (alle 17,56). Serata brillante alle 21,20 con "Orfeo all’Inferno" di Offenbach, Karajan e i "Berliner Philarmoniker", cui segue la "Primavera" di Schumann diretta da Muti e "Own Town" di Copland diretta dallo stesso Copland. Martedì sul podio Boulez per Debussy, Bartok, Berg (alle 10,40) e tanto Stravinskij (alle 15,40, anche la "Sagra della Primavera"): registrazione a Parigi, Théâtre des Champs-Elysées, 1963. In sintonia con la buonanotte alle 23,55 merita ascoltare la singolare riproposizione di "Tacea la notte placida" (romanza da "Il Trovatore" di Verdi) in versione per organo - Roberto Cagnazzo. Mercoledi "Mulier Musica", la rubrica di Francesco Dilaghi dedicata a Clara Wieck-Schumann (alle 18,40). Riccardo Muti e Claudio Abbado (alle 20,30) per Schumann: "Sinfonia n.4" e "Concerto per violoncello e orchestra", solista Natalia Gutman. "Sette Canzoni popolari spagnole" di De Falla su orchestrazione di Luciano Berio per la voce di mezzosoprano di Ann Murray (alle 22,07).

Giovedì da non perdere "La Mer" di Debussy con Sir John Barbirolli che dirige l’Orchestra Filarmonica di Bucarest (alle 14,31). Tanto Bach e il Clavicembalo ben temperato (alle 17,14) al pianoforte di Friderich Gulda. Alle 19,28 antologia di brani orchestrali diretta dal più grande dei maestri del verismo italiano Gianadrea Gavazzeni con l’orchestra del Maggio: Mascagni, Catalani, Puccini, ma anche Verdi, Bellini, Donizetti e Ponchielli. Venerdì alle 14,46 musica da film di Rota, Morricone, Piovani e alle 20,30 musica per il cinema di Sostakovic. Sabato alle 20,30 appuntamento con l’unica opera del grande Beethoven: "Fidelio" con il Berliner diretti da Simon Rattle.

Goffredo Gori