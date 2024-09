Le note di Rete Toscana Classica. Con Hitchcock un pizzico di giallo

Rete Toscana Classoca: i consigli d’ascolto della settimana. Musica in "giallo" per Hitchcock, da non perdere oggi alle 19,50. Bernard Herrmann, compositore e direttore statunitense, è stato uno dei maggiori autori di colonne sonore della storia del cinema (lavorò con Welles, Truffaut, Scorsese). Esa Pekka Salonen, finlandese, dirige musiche da film di Hitchcock: da L’uomo che sapeva troppo, a Psycho e Vertigo. Sempre oggi Leonard Bernstein e Mahler con la Sinfonia n. 1 "Titano" alle 21,23. Ogni lunedì alle 18,40 prosegue il progetto di Marco Mangani e Alberto Batisti sulla musica antica: "Il suono dei secoli" per dire dei canti carnascialeschi dei tempi del Magnifico, delle Accademie e Camerate, prima radice dell’opera. Sempre domani alle 20,30 la musica per Francesca da Rimini, da Rossini a Cajkovskij, da Rachmaninov a Zandonai in registrazioni del 1942. Martedì alle 17,36 Riccardo Muti dirige le musiche da film di Nino Rota: "La strada", "Il padrino", "La dolce vita". Quando le grandi voci italiane cantavano Wagner in italiano: Renata Tebaldi per Tannhauser, Lohengrin, Tristano e Isotta (alle 23,34). Mercoledì alle 16,41 Kubelik dirige Mahler, la Sinfonia n.10; segue alle 17,06 Schubert de "La morte e la fanciulla".

Musica statunitense alle 21,33 – registrazioni storiche del 1942: Barber e Bernstein (Songfest, Poesie americane per sei cantanti e orchestra). Giovedì alle 15,40, estratti sinfonici da "Tannhauser" di Wagner, diretti Lorin Maazel. Alle 21,47, la Russia di Caikovskij : Riccardo Muti dirige Ouverture Solenne 1812 e Sinfonia "Piccola Russia". Venerdì 13 alle 10,10 arie in russo, francese, italiano per un omaggio ad una grande voce di basso scomparso nel 2004: Nicolaj Ghiaurov, nato in questo giorno a Velingrado-Bulgaria (fu coniuge del soprano Mirella Freni). Un altro omaggio commemorativo nel 150° della nascita di Schoenberg, colui che rivoluzionò il sistema tonale: dirigono Ozawa e Karajan (alle 10,40). Clara Wieck, compositrice e pianista fu moglie di Schumann contro la volontà del padre; a nove anni già era un talento: Rtc propone 14 brevi brani alle ore 14,03. Sabato all’opera con "Il trovatore" di Verdi (alle 20,30): protagonisti Josè Carreras e Katia Ricciarelli.

Goffredo Gori