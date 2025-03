Le donne e la guerra. Passeggiata in centro guidata da FareArte

L’associazione culturale FareArte organizza una passeggiata guidata per le vie del centro storico alla scoperta delle tracce lasciate dal passaggio della guerra e alla lotta al fascismo. La seconda guerra mondiale, le sue testimonianze e il ruolo delle donne è il titolo della passeggiata guidata che in programma dalle 15.30. Particolare attenzione sarà data alle figure femminili che hanno partecipato attivamente alla resistenza durante i rastrellamenti e le deportazioni compiute dai tedeschi occupanti.

La passeggiata avrà inizio da piazza Cardinal Niccolò dove sarà ricordata suor Cecilia Vannucchi, medaglia d’oro per la Resistenza, per percorrere le vie cittadine dove si ricordano episodi significativi legati ai bombardamenti, alla Resistenza e alla Liberazione, per terminare la visita alla Casa delle Memorie di Guerra per la Pace, dove un’esposizione di foto, quadri e cimeli cerca di raccontare la storia italiana degli ultimi cento anni.

Il ritrovo in piazza Cardinal Niccolò, la quota di partecipazione è di 15 euro, la prenotazione è obbligatoria via mail a [email protected] oppure contattando il 335 5312981.