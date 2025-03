Le carte di Fallaci, Masini, Rossanda e le altre

Oggi alle 18 a Pecci Books ci sarà la presentazione di "Vite, carte, memorie. Archivi di donne in Toscana", volume I, a cura di Rosalia Manno, Aurora Savelli, Anna Scattigno e Monica Valentini (Effigi Edizioni), che raccoglie i contributi presentati in alcuni incontri promossi dall’Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne Alessandra Contini Bonacossi. Il ciclo, che ha coinvolto diverse istituzioni culturali fra cui il Pecci, ha inaugurato un itinerario a più voci attraverso gli archivi della poetessa e scrittrice Gina Gennai (oggi conservato alla biblioteca comunale di San Gimignano), della storica e critica d’arte Lara Vinca Masini (al Pecci), della scrittrice e attivista Mirella Scriboni (alla biblioteca Franco Serantini di Pisa), della giornalista e "scrittore" Oriana Fallaci (nell’Archivio storico del consiglio regionale e nella Biblioteca della Toscana), dell’attivista e saggista Bruna Talluri (nell’Archivio storico del Movimento operaio senese), della fotografa e femminista Verita Monselles (nell’Archivio Fotografico Toscano di Prato), della giornalista e politica Rossana Rossanda (nell’Archivio di Stato di Firenze). Sette intellettuali che hanno conservato e organizzato le proprie carte ritenendole meritevoli di memoria e di trasmissione e che hanno nutrito il proprio archivio delle loro curiosità e della loro intensa attività di studio e lavoro. Interveranno il direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol, Carla Zarrilli e Rosalia Manno, presidente e vice presidente dell’Archivio per la memoria e la scrittura delle donne Alessandra Contini Bonacossi e Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, già soprintendente archivistica della Toscana