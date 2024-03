L’azienda Daykem a "Presadiretta"

La puntata odierna di "Presadiretta", in onda su Rai 3 alle 21, parlerà anche del distretto pratese a proposito di Pfas, i cosiddetti "inquinanti eterni". E’ l’anticipazione riguardante la trasmissione Rai, che affronterà il tema dell’inquinamento da sostanze per-e poli fluoroalchiliche (utilizzate anche nel settore tessile, perlopiù per rendere impermeabili i capi d’abbigliamento) in Italia e in Europa. Un’inchiesta che, per quel che riguarda la Toscana, partirà da una nuova indagine di Greenpeace che avrebbe confermato come alcuni distretti industriali contribuiscano alla contaminazione da Pfas delle acque superficiali. "Norvegia, Svezia, Germania, Paesi Bassi e Danimarca hanno chiesto che i Pfas vengano vietati in blocco – si legge nella presentazione della puntata - l’Italia non si è pronunciata in merito, nonostante sia teatro di alcuni fra i più gravi casi di contaminazione in Europa". A Prato non mancherebbero tuttavia gli esempi "virtuosi", sotto questo profilo. E nel corso del servizio di Presadiretta dovrebbe intervenire anche l’amministratore delegato della Daykem, Gabriele Paoletti, che si occupa con la sua azienda di miscelare composti per creare prodotti utili all’impermeabilizzazione dei tessuti senza utilizzare i Pfas.