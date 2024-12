“Talenti in Azione”, il progetto per i giovani fino all’accompagnamento al lavoro

Prato, 6 dicembre 2024 - Al via a Prato il progetto “Talenti in azione” , promosso dall’Agenzia formativa capofila Formatica in collaborazione con Comune di Prato, Arci, Cooperative sociali Alice, Intrecci e Pane & Rose e l’Azienda di ristorazione Seipuntozero. Rivolto ai giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi, l’obiettivo del progetto è lo sviluppo delle competenze dei giovani Neet e la creazione di reti stabili tra organizzazioni e realtà territoriali. Grazie al sostegno del Comune di Prato e il coinvolgimento degli enti locali, i giovani coinvolti, saranno protagonisti attivi di un percorso di formazione professionale e personalizzato in base alle proprie esigenze ed inclinazioni Si potrà scegliere tra un vasto catalogo di corsi progettati in base alle esigenze territoriali e realizzabili grazie al sostegno di una rete di servizi che permetterà di acquisire le competenze di base e trasversali per un reinserimento lavorativo mirato. Il percorso progettuale è suddiviso in tre azioni. I corsi delle prime due azioni (max 12 partecipanti) forniscono le conoscenze di base del settore scelto, dalla creazione di siti web, alla cucina, al bar, alla contabilità, all’organizzazione di eventi ecc… con un focus più laboratoriale di sviluppo personale in un’ottica di impresa simulata. Con le attività di tutoraggio e orientamento della terza azione, i partecipanti saranno motivati e supportati, alla scelta di interventi di “mentoring” (ognuno per il settore scelto) di accompagnamento al lavoro. Come spiegano i responsabili Marco Guastini e Alessio Cerasani di Formatica, durante le tre fasi del progetto i giovani riceveranno una formazione di crescita personale e professionale nel settore scelto fino all'ingresso nel mondo del lavoro. I percorsi comprendono dunque, formazione in aula, laboratori e attività di tutoring e sono interamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nell’ambito di Giovanisì, per circa 365mila euro. Gli unici requisiti per partecipare sono il possesso di un’età compresa tra i 18 e i 34 anni ed essere disoccupati o inattivi. Per gli stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello A2. "Siamo davvero soddisfatti di essere partner di un progetto così importante che fornisce nuove opportunità a giovani disoccupati o inattivi - spiega l'assessore alle Politiche giovanili Maria Logli - Sono due le azioni fondamentali che promuoviamo con questo progetto: valorizzare la rete territoriale di associazioni, cooperative e aziende e accompagnare i "Neet" verso il lavoro attraverso corsi di formazione che rispecchiano le loro inclinazioni, competenze e appunto i talenti. Tutto questo gratuitamente per oltre 300 persone". I corsi sono infatti 30 in tutto e possono accogliere 12 iscritti. Sul sito dedicato www.talentiprato.it è possibile consultare il catalogo dei corsi e compilare il form di iscrizione al progetto. Per informazioni: referente di progetto Alessio Cerasani – [email protected] – 0574.966555 – 333.9257841.