Lavori in via Strozzi. A tappe i nuovi divieti

La prossima settimana sarà riasfaltato a tappe progressive il tratto finale di via Strozzi, per limitare il disagio per la viabilità, fino all’incrocio con via Filicaia e via Marini, in seguito ai lavori per la costruzione del nuovo acquedotto da parte di Publiacqua. Lunedì e martedì sarà riasfaltato il tratto fra via Toccafondi e via Bini, con conseguente chiusura della porzione e divieti di transito e sosta; mercoledì 23 e giovedì 24 da via Bini a via Favini; venerdì 25 da via Favini all’incrocio con via Filicaia e via Marini. Infine, sempre per ridurre l’impatto sulla circolazione in una zona delicata per il traffico cittadino, i lavori di riasfaltatura proseguiranno in notturna con la chiusura di via Strozzi tra via Filicaia e via Nazario Sauro lunedì 28 ottobre dalle 21 fino alle 6 di martedì 29. Seguirà in un secondo momento la realizzazione della segnaletica.

E a proposito di acqua e di cantieri, ci saranno disagi nella zona di Mezzana. Martedì 22 ottobre dalle 8 e fino al primo pomeriggio per i lavori di collegamento della nuova rete idrica sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Picasso (da incrocio con via Valla a via Lunga a Mezzana), via Lunga a Mezzana (tratto da incrocio con via Picasso a via del Cittadino), via del Cittadino (da incrocio con via Lunga a Mezzana a incrocio con via Picasso). In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi