Lavori alla palestra di via Giotto. Tendostruttura accanto all’impianto: "Così non fermiamo le attività"

Riqualificazione della palestra comunale di via Giotto, è in arrivo una tendostruttura per proseguire le attività sportive e il 2025 sarà l’anno dei lavori al campo sportivo ‘G. Martini’. "La palestra di via Giotto – spiega l’assessore allo sport di Poggio Piero Baroncelli – sarà utilizzabile ma ha bisogno di lavori di ristrutturazione al tetto, il rifacimento dell’intonaco, degli spogliatoi, dei bagni e sanare l’impianto antincendio. In presenza anche di una carenza di spazi abbiamo optato per l’installazione di una tendostruttura negli spazi adiacenti".

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha autorizzato lo stanziamento di 20 milioni di euro per la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore dell’impiantistica sportiva e il Comune ha partecipato al bando. La tendostruttura avrà costo complessivo di 64.782 euro.

La palestra di via Giotto per l’anno sportivo 2024/2025 è stata affidata in concessione, per il servizio di gestione, alla società Punto Sport Comuni Medicei che propone varie discipline sportive e ricomincerà l’attività, sviluppandola, dal 4 settembre, utilizzando anche questa tendostruttura. Una nota molto dolente è il palazzetto dello sport di via Granaio chiuso da ormai un anno perché completamente da risanare e riportarlo nei parametri previsti dalla normativa sulla sicurezza. "Gli impianti sportivi a Poggio – precisa Baroncelli – sono stati stati trascurati negli ultimi anni ed è un dato di fatto. Per il palazzetto di via Granaio non ci sono le risorse per operare in autonomia e l’idea è quella di fare un bando per cercare un partner privato. Per il campo di calcio ‘Martini’ dove dobbiamo fare l’erba sintetica e altri lavori, invece il fondo ministeriale è stato rifinanziato e potremo contare su 700.000 euro di finaziamento, poiché nel bando eravamo nelle prime posizioni. La spesa però dai 900.000 euro di quando fu fatta la domanda, è salita a 1 milione e 160mila euro, quindi la differenza deve metterla il Comune con un mutuo da 460.000 euro. E questo intervento sarà nel 2025. E’ chiaro che Poggio non può avere le risorse per provvedere anche al palazzetto di via Granaio e bisognerà percorrere altre strade, come quella del partenariato privato".

M. Serena Quercioli