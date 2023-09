L’Assedio convince tutti. Girandola di emozioni e record di presenze. Il palio vinto dagli azzurri

Tantissima gente, serate calde, profumo di cibo per le strade e spettacoli capaci di stupire grandi e piccini. La 38ma edizione dell’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano ha registrato presenze record con soddisfazione da parte delle associazioni che hanno partecipato. Sono gli azzurri di Candeli, intanto, i vincitori del Palio dei Rioni, una sfida a colpi di giochi cinquecenteschi. E anche la gastronomia ha i suoi premiati: a vincere il titolo di "Campione degli assedianti" per il miglior stand gastronomico "Trofeo Renzo Gradi" (in onore di uno dei fondatori della manifestazione) è stata l’osteria "La Tinaia", gestita dall’associazione Poggio United, mentre la giuria ha incoronato miglior piatto della festa "il rifatto di Lorenzo", la versione della francesina cucinata dall’Osteria de’ Giullari.

La festa vede ogni anno la collaborazione del Comune di Poggio a Caiano e della Direzione regionale musei della Toscana del Mic e la villa medicea diventa palcoscenico per le esibizioni di musici, sbandieratori, danzatori, giocolieri, equilibristi col fuoco e cantastorie.

Soddisfatto il sindaco Riccardo Palandri: "Sottolineo la bellezza dell’evento, la festa è riuscita bene grazie al lavoro di squadra di tante e tante persone. Un plauso più che meritato va al Gruppo storico poggese che attraverso i figuranti e i costumi ha reso suggestivi i vari momenti dell’Assedio e un grazie anche alla Pro Loco".

"È stata un’emozione – dice il presidente della Pro Loco di Poggio Alessandro Cecchi – vedere tante persone riempire le strade, apprezzare gli spettacoli, calarsi in un’atmosfera magica, conoscere da vicino la storia e l’arte e stare insieme in serenità e allegria: insomma vivere Poggio e quello che di bello ha da offrire". E per il futuro la Pro Loco lancia un appello, rivolto in particolare ai giovani: "Aiutateci a far vivere l’Assedio alla Villa per far sì che la manifestazione che tutti noi amiamo prosegua nel tempo e non vada perduta, ma anzi cresca e si migliori sempre più, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto dei giovani". A chiudere la manifestazione lo spettacolo pirotecnico.

M. Serena Quercioli