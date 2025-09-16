Lampioni led ad Artimino. Partiti i lavori

Nuova illuminazione ad Artimino, partiti i lavori sul perimetro esterno, eseguiti da Consiag Servizi Comuni e dureranno sino al 14 novembre.

Il programma di efficientamento energetico prosegue dopo l’installazione, all’interno del borgo, in sostituzione dei vecchi proiettori, di un nuovo corpo di lampioni a led ad alta potenza. Non un semplice intervento di modifica, il primo lotto: al posto delle vecchie luci non solo impianti più potenti e a basso consumo energetico, secondo una linea di efficientamento che, negli anni, ha riguardato il Comune e altri immobili: i nuovi apparati illuminanti sorgono, infatti, su sostegni artistici, in sintonia con le caratteristiche storiche del borgo, sulla base di un disegno progettato con l’assenso della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato.

La riqualificazione, ancora con i requisiti artistici decisi con la Soprintendenza, si estende ora alle mura con il secondo blocco dei lavori. Un investimento di 180.000 euro, per la metà cofinanziato, che si aggiunge ai 110.000 euro spesi per il primo lotto. I lavori comportano anche modifiche alla viabilità: sino al 14 novembre è completamene interdetto al traffico, eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, il tratto di via Cinque Martiri, compreso tra via della Chiesa e il numero civico 78 della stessa via Cinque Martiri; nello stesso periodo è istituito il senso unico alternato, con semaforo o movieri, in via Cinque Martiri tra via Papa Giovanni XXIII e piazza San Carlo.

Per tutta la durata dei lavori sarà vietato anche sostare, su ambo i lati, in via Cinque Martiri, compreso il parcheggio tra il civico 3 e via Papa Giovanni XXIII, e in quest’ultima strada nel tratto tra via Cinque Martiri e via don Baldo Baldini.