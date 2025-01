Ladri in azione, via gioielli e orologi. Hanno atteso l’uscita della famiglia. Seano, colpo in una casa del centro

Ladri in una villetta a Seano e un tentativo di far uscire di casa gli anziani tramite una telefonata: i malviventi sono tornati in azione sin dai primi giorni dell’anno. Nella notte della vigilia dell’Epifania, lo ricordiamo, c’è stata la spaccata al circolo Arci 11 Giugno a Carmignano: il ladro ha sottratto gli 80 euro del fondo cassa e ha mangiato anche la pizza destinata alla Caritas; poi sempre la stessa notte altri due ladri hanno scassinato diverse automobili in via di Castello per rubare pochi spiccioli.

Mercoledì è stato il turno della frazione di Seano. Fra le 17 e le 19,15 i ladri sono entrati in una abitazione terratetto in via Baccheretana, in prossimità della gelateria, una delle zone di maggior passaggio. La famiglia era da poco uscita di casa e probabilmente i loro movimenti erano stati controllati con attenzione. Una volta in casa i ladri hanno sottratto gioielli e orologi, alcuni dei quali erano regali ricevuti per le cerimonie, per un valore abbastanza consistente. Sono state sottratte anche le scatoline dei gioielli e i certificati di garanzia quindi un colpo molto pianificato. La famiglia ha scoperto la razzia al rientro, sono intervenuti subito i carabinieri che visioneranno le telecamere della via Baccheretana, sia quelle comunali sia quelle delle attività commerciali ma le vie di fuga, considerando l’incrocio con via don Milani, sono diverse.

Seano negli ultimi tre mesi è stata bersagliata dai ladri e la preoccupazione fra la gente sta di nuovo crescendo. Un’altro escamotage per far uscire di casa le persone è stato tentato ieri mattina con la telefonata a casa di una coppia che sarebbe dovuta andare alla posta a Carmignano a ritirare un pacco in contrassegno, poiché i figli risultavano malati e non potevano ritirarlo. Questa coppia però non è caduta nel tranello e non è uscita di casa: "Tutto è finito lì - commenta la figlia - ma sono cose gravi che destabilizzino le famiglie, siamo in un mondo allo sfascio".

I cittadini chiedono ulteriori passaggi delle pattuglie delle forze dell’ordine ma anche uno sforzo da parte di tutti per controllare le abitazioni. Dai residenti di Comeana è stata avanzata la proposta di costituire il gruppo di "Controllo del Vicinato", sul modello di quello creato a La Serra e a Santa Cristina a Mezzana e nelle prossime settimane ci sarà un’assemblea con il Comune.

M. Serena Quercioli