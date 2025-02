Ladri in azione nel laboratorio di Lauraballa in via Mazzini

Hanno rubato anche nel laboratorio di Lauraballa, artista pratese particolarmente conosciuta per la street art che sta mettendo in campo in diverse vie del centro storico a partire proprio da via Mazzini dove ha la sua ’casa’.

"Mi hanno rubato dallo studio che per errore ho chiuso male o hanno aperto i ladri, non lo so - ha scritto sui social lanciando il rinnovato allarme e l’appello a chi incappasse nelle refurtiva- Se avvistate qualcosa… o magari ve lo vogliono vendere a due lire… Pensatemi. La bici aveva il cestino dietro (ed era il mezzo per andare a trovare i miei a Montemurlo! Non ho auto); casco, schermo tv, computer hp grigio scuro, cassa bluetooth, ciondoli di ottone vuoti e con disegni miei. Il miele e le bottiglie di vino che lo dico a fare?".

Lauraballa scrive che forse "la luce nuova sull’uscio li avrà aiutati a vederci meglio.... Più luce più sicurezza... Mi vien da ridere!". Non perde ironia e saper stare al mondo l’artista pratese. Il suo studio si trova a pochi passi da piazza San Marco; si è trasferita lì dopo aver avuto due studi diversi sempre in via Mazzini. Da tanti mesi il laboratorio è più grande ed ospita l’area esposizione di quadri e oggetti d’arte, è diventato un punto di riferimento per i residenti della strada e per i commercianti della zona. La porta è sempre aperta proprio per lo spirito di condivisione che Lauraballa incarna e quando è chiusa c’è scritto grande con un bel foglio il numero di cellulare per contattarla.

"Mi chiamo Laura e il mio nome d’arte nasce così: dal titolo delle musicassette che mi registrava un caro amico e che intitolava sempre Lauraballa - scrive nella sua biografia - Mi piace dipingere, illustrare e scolpire e suonare l’organetto diatonico, la natura e gli animali".

Anima pura e poetica ha lanciato nel 2023 il progetto Coni art "come segno di rinascita, dipingendo le serrande dei fondi chiusi in autofinanziamento".