Ladri rubano in chiesa a Mercatale, spariti i calici: 3mila euro di bottino

Vernio (Prato), 1 settembre 2024 – Quattro calici e tre pissidi - l’oggetto liturgico usato per conservare le ostie consacrate - per un valore totale di circa 3mila euro: è questo il bottino trafugato dai malviventi che venerdì pomeriggio hanno violato la chiesa parrocchiale di Mercatale di Vernio per rubare gli oggetti utilizzati nelle funzioni.

La notizia è corsa subito sui social, già nella serata di venerdì, seguita ieri mattina da una nota della Diocesi di Prato con cui si spiegavano i fatti. “Venerdì 30 agosto – scrivono dalla Diocesi - ignoti sono entrati in sacrestia rompendo il vetro di una delle due porte di ingresso che si trovano all’interno della chiesa. Sono stati rubati quattro calici e tre pissidi che in quel momento erano vuote. L’eucarestia, custodita nel tabernacolo, non è stata toccata. Dell’accaduto si è accorto il parroco don Vincent Souly, arrivato in parrocchia intorno alle 17.30 per preparare la chiesa per la tradizionale adorazione del venerdì e la celebrazione della messa”. Un fatto raro, quello di un furto in una chiesa, in Val di Bisenzio, che ha riacceso fra la gente del posto le polemiche, mai placate, che riguardano la sicurezza.

Tema molto sentito soprattutto a Mercatale di Vernio dove il problema della microcriminalità e gli atti di teppismo sono stati il fil rouge della campagna elettorale e al centro dei programmi di tutti e tre gli schieramenti, visto il crescente numero di episodi di maleducazione e piccola delinquenza che si sono verificati fra il parco dell’Albereta e le immediate vicinanze.

Si dice addolorato il parroco di Mercatale, che dichiara: “Gli oggetti rubati non sono antichi e non sono di grande valore, però siamo molto addolorati e dispiaciuti per quanto è successo, sono settimane che la nostra chiesa è nel mirino dei ladri, lo scorso 22 agosto qualcuno ha tentato di forzare, ma senza riuscirci, le cassette delle offerte per l’accensione delle candele. Tra i calici rubati c’è anche quello che mi era stato regalato dieci anni da alcuni parrocchiani e al quale tenevo molto”.

“La chiesa di Sant’Antonio a Mercatale – continua la nota della Diocesi – è sempre aperta per dar modo ai fedeli di poter entrare per un momento di preghiera e lo sarà anche in futuro, nonostante questo ultimo spiacevole episodio”. Ieri mattina il parroco si è recato alla stazione dei Carabinieri di Vernio per sporgere denuncia: a loro quindi ora il compito di svolgere le dovute indagini.