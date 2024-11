Laboratori teatrali del Met. Tre proposte su misura

Tre laboratori teatrali per bambini e genitori, per ragazzi e per la generazione senior: anche quest’anno si rinnova Metaforma, il progetto del Metastasio a cura di Edoardo Donatini dedicato alla formazione e all’esperienza del teatro. Il primo è i Laboratorio delle arti della scena, rivolto alle nuove generazioni. Attraverso la percezione, la narrazione, la trasformazione, l’improvvisazione, il racconto, la poesia, il ritmo, l’esplorazione della voce, del corpo e del movimento nello spazio, bambini, ragazzi e genitori percorreranno un processo creativo in sintonia con la propria indole e sensibilità. Un’intensa attività di laboratorio di arti sceniche che si articolerà da novembre 2024 a maggio 2025 guidata dai docenti Pasquale Scalzi (attore e regista) e Chiara Innocenti (danzatrice). Sono previsti vari gruppi (per classi di elementari, medie e genitori) con differenti orari, requisiti e numero dei partecipanti. Le lezioni si svolgeranno al teatro Magnolfi e a fine corso al Metastasio èprevista una presentazione al pubblico del lavoro svolto durante tutto l’anno. C’è poi Don’t let me down! Fiorire nell’abbandono, il laboratorio teatrale per adolescenti a cura di Angela Antonini, inserito nel progetto Prato comunità educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio, un cammino espressivo che i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni possono compiere per avere una visione personale del mondo grazie all’arte sensibile degli attori. Il teatro è un luogo audace del pensiero, uno spazio comunitario dove è possibile iniziare a fidarsi delle sensazioni, delle emozioni, dell’imprevisto, dello stupore, dell’incanto, delle persone che ci sono vicine e condividono lo stesso percorso formativo. La sfida sarà quella di utilizzare lo spoken word, una forma di poesia live espressa oralmente, una poesia che si colloca ai margini della forma, perché i ragazzi possano raccontarsi nella cadenza e nei beat dell’hip hop, del rock, del punk, del rap, perché possano far sentire la loro voce. Anche questo laboratorio si svolgerà al Magnolfi Nuovo, il giovedì dalle 17 alle 19, per un totale di 25 incontri dal 31 ottobre 2024 al 22 maggio 2025, con dimostrazione finale al Metastasio.

Infine, Plus ultra tertius, il laboratorio per la generazione over a cura di Luca Camilletti. Attraverso una serie di esercitazioni e riflessioni guidate sarà incoraggiato lo spazio d’azione per la distensione di un proprio immaginario: i meccanismi della scena, le intenzioni, le relazioni, l’uso di alcuni testi. Soprattutto lo sguardo portato in scena dall’attrice e dall’attore, e lo sguardo da posare sulle cose e negli argomenti. Facendo seguito alla prima e alla seconda tappa degli scorsi anni, Plus Ultra continua ad accogliere persone per un laboratorio teatrale che indaga dentro la grammatica del linguaggio, in un’esperienza personale e collettiva. Si tratta di 18 incontri al Magnolfi da gennaio a maggio, il mercoledì dalle 10 alle 12, con dimostrazione finale al Met. Info su costi e prenotazioni: [email protected], 0574/608505 e sul sito del Metastasio.