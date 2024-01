La zona industriale torna all’antico. Riecco il bar che apre prima dell’alba

Non si ferma la voglia di investire. Con il nuovo anno a Oste ha aperto un nuovo bar che fa anche punto pranzo. Si tratta dell’Oste 122 che prende il nome dall’indirizzo dell’attività, che sorge nella centralissima via Oste e riporta in centro un importante servizio di bar, aperto fin dalle prime ore del mattino per le colazioni. A credere nelle potenzialità dell’attività sono stati padre e figlia, Alberto e Marina Toccafondi di Tobbiana di Prato che il primo gennaio, con tanto entusiasmo e ottimismo, hanno aperto il bar che si rivolge ai lavoratori della zona industriale, nonché ai cittadini di Oste: "Abbiamo deciso di aprire alle 4,30 del mattino per intercettare chi si alza molto presto per andare a lavoro - dicono Marina e Alberto Toccafondi -. Siamo poi aperti per pranzo e chiudiamo la sera alle 19 dopo l’aperitivo. Un’attività attraverso la quale vogliamo riportare nel centro di Oste vitalità e un punto di ritrovo, nonché un servizio per colazioni e una pausa pranzo veloce e di qualità".

Il bar resterà chiuso la domenica e il sabato pomeriggio. Marina ha 24 anni e dopo il diploma ha sempre svolto lavori precari, dei quali non era contenta. Così ha deciso di seguire le orme del padre Alberto, oltre dieci anni è barista, e con lui ha aperto l’attività imprenditoriale. Ieri mattina, a salutare l’apertura del nuovo bar, è passato anche il sindaco Simone Calamai che ha accolto la notizia con grande soddisfazione: "La apertura di Oste 122 è un bel segno di vitalità per Oste dopo i giorni difficili dell’alluvione. Un segnale importante di ripartenza e un servizio per la frazione nella centralissima via Oste". Oste fa un passo nel tempo quando le i telai battevano e i bar aprivano prima dell’alba a servizio di quanti iniziavano il turno.