La Zenith e il caso Tempestini . Ipotesi sette punti di penalizzazione. C’è ancora speranza di salvezza

‘Soltanto’ sette punti di penalizzazione. Da ieri circola questa voce insistente fra gli addetti ai lavori, messa in giro da fonti attendibili, anche se ancora non c’è niente di ufficiale sul futuro in serie D della Zenith Prato. La società è stata coinvolta in una complessa vicenda disciplinare e resta in attesa di eventuali conseguenze e, soprattutto, di un pronunciamento ufficiale della procura federale dopo le irregolarità commesse nel tesseramento del difensore Samuele Tempestini. Al momento, con 29 punti, i pratesi sono quasi fuori dalla zona play out del girone D di serie D. Se davvero fossero confermati i 7 punti di penalizzazione, gli amaranto si troverebbero improvvisamente in penultima posizione, a quota 22 punti, ma ancora in grado di lottare per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Nel quartier generale del ‘Chiavacci’, al momento, non sono ancora arrivate notizie e quindi vige il più rigoroso silenzio. Tutto sommato, dopo che per settimane si era temuta una penalizzazione addirittura di 15 punti (l’esatto numero di gare in cui il giocatore è comparso nelle note durante questa stagione prima che esplodesse il caso, sollevato da un reclamo ufficiale del Cittadella Vis Modena), un -7 potrebbe quasi sembrare positivo, anche se la situazione di classifica diventa complicatissima. Pare che ad influire positivamente sulla decisione della procura federale, che comunque sembra possa arrivare nelle prossime ore, possa aver influito positivamente la strategia di dialogo e mediazione immediatamente intrapresa dai vertici Zenith Prato. Guardando il tabellone, con i 22 punti che le rimarrebbero dopo la penalizzazione la Zenith rimarrebbe in penultima posizione, davanti al fanalino Fiorenzuola (16 punti), ma al pari dello United Riccione, e a 2 lunghezze dalla Sammaurese. Poco più sopra, a quota 27 punti, il San Marino e, a 32, a questo punto il Corticella e il Sasso Marconi. Attenzione anche alla forbice fra il sestultimo e il terzultimo posto, che se superiore a 8 punti potrebbe comunque condannare i pratesi. Le ultime sei gare saranno sei finali, a partire dalla prossima sfida col Tuttocuoio.