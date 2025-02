La Vintage Night al Museo di scienze. Organizza Polaris

Nuovo appuntamento al Museo italiano di scienze planetarie grazie all’associazione astrofili Polaris, che questa volta ripropone una recente tradizione, la Vintage Night. Un ritorno al passato, un’occasione per i nostalgici di osservare il cielo con telescopi storici, e un’occasione per le nuove generazioni di assaporare la vecchia astronomia, quella priva di elettronica e sofisticate attrezzature. Insomma, una serata dedicata all’osservazione all’oculare del telescopio come si faceva una volta.

La serata è in programma venerdì 7 febbraio alle 21: al museo di via Galcianese sarà possibile l’osservazione del cielo principalmente con il telescopio storico Alberto Beltrami, donato dalla famiglia del costruttore all’associazione. Altre due postazioni con telescopi vintage saranno il trampolino di lancio per raggiungere la Luna e osservare successivamente la sfilata di pianeti presenti in queste notti nel cielo. Allieterà la serata un sottofondo musicale a tema.

In caso di meteo sfavorevole all’interno serata sulla Luna in una chiave inconsueta e sulla storia della scoperta dei pianeti del nostro sistema solare. Prenotazioni sul sito o sulla pagina Facebook del museo.