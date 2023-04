La "veglia" in musica al Terminale In Calvana le bandiere della pace

Le celebrazioni per il 25 aprile si apriranno alle 8 con i rintocchi della Risorta, la campana di Palazzo Pretorio, poi da piazza del Comune partirà una delegazione comunale per la deposizione delle 28 corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi disseminati sul territorio. Alle 9.30 ci sarà la messa di suffragio in Duomo, con la pratecipazione del vicesindaco Simone Faggi. Alle 10.30 la partenza del corteo verso piazza delle Carceri, dove alle 10.50 si terrà l’alzabandiera solenne con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti a cura del prefetto Adriana Cogode e del sindaco Matteo Biffoni, insieme ai rappresentanti di Anpi e Provincia, delle cariche militari e della polizia di Stato. Il corteo ripartirà poi per piazza del Comune dove ci saranno i discorsi commemorativi del sindaco e della presidente di Anpi Prato Angela Riviello. La novità di questo 78° anniversario della Liberazione sarà l’intitolazione del tratto compreso tra via di Maliseti, via Melis e via dell’Artigianato a Dafni Moradei, giovanissimo pratese che si unì ai partigiani e si distinse per l’ardore e lo spirito combattivo, anche dopo esser stato gravemente ferito alle gambe. La cerimonia si terrà alle 12.45. Infine, alle 16.30 in piazza delle Carceri la cerimonia di ammainabandiera.

Oltre alle cerimonie ufficiali fra domani e martedì ci sono altre iniziative da segnalare. Il Comitato 25 Aprile ha organizzato per domani dalle 19 nel cortile del cinema Terminale una "Veglia di Liberazione", ovvero una serata musicale aperta dal cantautore pratese Edoardo Michelozzi, che culminerà con l’esibizione di Ginevra di Marco, accompagnata da Francesco Magnelli al piano, Andrea Salvadori alle chitarre e Pino Gulli alla batteria, per un concerto delle canzoni popolari più amate, che fanno parte del lungo percorso artistico della cantautrice. La serata è su prenotazione (pagina Facebook Comitato). Sempre il Comitato 25 aprile promuove la "Staffetta Partigiana" fra i luoghi della Resistenza, attraversando in bici ed in corteo la città da sud a nord, passando anche dal Parco della Liberazione e della Pace (alle 15.30), fino a piazza 29 Martiri di Figline (alle 19). A cura di Anpi, Arci e Cgil, da ricordare fino a martedì all’ingresso del palazzo della Provincia la mostra "25 aprile, liberi da chi, da cosa?" e domani alle 18 nella Chiesa di San Bartolomeo di piazza Mercatale la presentazione del libro "I Miei Sette Padri" di Adelmo Cervi, con la partecipazione dell’autore e di don Marco Natali. Martedì 25 Aprile ci sarà anche il tradizionale appuntamento con il pranzo del partigiano al Circolo Favini di Chiesanuova.

Il 25 aprile da segnalare infine la marcia "Insieme in Calvana con le bandiere della pace" promossa dai circoli Anpi ed Arci di Prato, Calenzano e Campi Bisenzio, con prenotazione obbligatoria entro domani all’indirizzo [email protected] Due i percorsi fra cui scegliere. Il più impegnativo prevede il ritrovo in piazza della Chiesa a La Querce alle 7.30 e la partenza per Valibona alle 8, dove dopo il cammino si potrà mangiare; poi ripartenza per Cantagrilli con le bandiere della pace con lo stesso percorso seguito vent’anni fa con la bandiera della pace da record, quella lunga un chilometro; rientro a La Querce passando dalla Retaia e Poggio Castiglioni. Info 334 1695051. L’itinerario più semplice prevede il ritrovo in piazza della Chiesa a La Querce alle 9, partenza con mezzi propri alle 9.30 per le Croci di Calenzano; una volta lasciata la macchina al parcheggio del tiro a segno si inizia la passeggiata fino a Valibona, con pausa pranzo; poi il percorso verso Cantagrilli come nell’itinerario più impegnativo. Info 335 7324395.