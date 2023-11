La vecchia fabbrica e l’arrivo di Lidl

La creazione di un nuovo quartiere tra via Valentini e via Zarini dovrebbe portare in dote, più avanti, anche la riqualificazione dell’ex Bruschi,

la fabbrica enorme che si trova quasi all’incrocio tra le due strade. Al momento lì non

ci sono lavori, ma potrebbe essere il passo successivo.

Stanno andando avanti invece gli interventi per demolire il fabbricato su via Zarini, sempre all’altezza del semaforo, da parte dell’Edil Ciacci, che costruisce anche le case a pochi metri di distanza. In questo caso al

posto del vecchio capannone dovrebbe nascere un supermercato Lidl, ma i tempi di realizzazione ancora non sono definiti. L’ipotesi è che si tratti di una superficie commerciale simile a quella del Soccorso, con un parcheggio adeguato alle esigenze del nuovo negozio. Di sicuro quindi nel giro di qualche mese il volto dell’area intorno all’incrocio fra via Zarini e via Valentini è destinato a cambiare profondamente, nella speranza che i parcheggi previsti per la parte pubblica siano sufficienti

a non "ingolfare" le strade.

Poi ci sarà appunto anche la partita dell’ex Bruschi, un altro tassello della ridefinizione del quartiere.