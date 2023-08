La Vallata è pronta a fare festa Musica, arte e mongolfiere E passeggiate in mezzo al verde

Per chi è in cerca di un po’ fresco la Vallata quest’anno offre varie opportunità. Sono infatti molte le iniziative che caratterizzano la settimana di Ferragosto nel territorio più verde dell’area pratese, caratterizzato da sentieri e percorsi per il trekking, borghi pieni di vita e ambienti naturali tutti da scoprire, a partire dalle sorgenti del Bisenzio. A Vaiano è in programma la tradizionale festa di Ferragosto. A organizzarla è il Comune, in collaborazione con la parrocchia. Martedì sera alle 20.30 tutti invitati nella piazza della Badia. Ci sarà un primo piatto e l’immancabile cocomero. E poi brindisi con il sindaco Primo Bosi e la giunta. Nel comune di Vernio la festa di mezza estate comincia a Cavarzano questa sera con "Alpe tra note e stelle". Dalle 19 è in programma un picnic sul prato con le specialità preparate dalla Pro loco. Alle 19.45 ci sarà il concerto-tributo dedicato a Ennio Morricone a cura del Terzo Tempo Ensemble. Dalle 21.45 tutti con gli occhi puntati verso il cielo, con l’osservazione delle stelle a cura di Osservatorio scientifico Valbisenzio e Associazione Astrofili Quarrata.

Montepiano si conferma luogo della villeggiatura per eccellenza. La festa inizia domani sera con i fuochi d’artificio alla Badia. Il giorno di Ferragosto è in programma un’iniziativa di grande suggestione: la Pro loco farà arrivare le mongolfiere per vivere un’esperienza davvero originale (prenotazioni 0574 959031 oppure 350 0970030). Ma già stamani, nella sede della Pro loco (dalle 10) ci sarà un’originale estemporanea d’arte, un corso del raffinato ricamo broderie suisse (mattino e pomeriggio). E poi, a partire dalle 17, una ricca merenda a base di pasta fritta e ciambelline. Tra San Quirico di Vernio (Oratorio di San Niccolò) e Montepiano (Salone della Misericordia) prosegue "I sensi del colore, la mostra da non perdere dedicata a Geoffrey Humphries, promossa dal Comune per celebrare l’artista inglese che ha un profondo legame con Montepiano, dove ha messo radici e ancora oggi ha un luminoso studio nella casetta in mezzo ai faggeti che acquistò negli anni ’70 del secolo scorso. Humphries vive da tempo a Venezia, dove è considerato il più importante pittore figurativo presente in città. L’antologica permette di seguire tutte le tappe della sua evoluzione artistica, dagli anni ’60 in poi e martedì è prevista un’apertura straordinaria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nel comune di Cantagallo a Ferragosto si può sperimentare la rinnovata accoglienza del Rifugio Pacini a Pian della Rasa, mentre a Gavigno, uno dei borghi dell’Alta Valle che si animano durante l’estate, la Pro loco organizza l’ormai consueta "spennata" di Ferragosto (dalle 19.30). Nel calendario della Val di Bisenzio ci sono iniziative per tutta la settimana di Ferragosto. A Montepiano giovedì 17 agosto, nel parco di Villa Sperling, c’è la serata di liscio con Mirko Casadei (prenotazioni al 376 1770739); venerdì 18 agosto, allo Chalet del Villeggiante (alle ore 21), ci sarà il racconto delle Antiche Villeggiature, a cura della Fondazione Cdse, con le foto dei turisti del primo Novecento a Montepiano, Risubbiani e La Storaia. E poi sabato 19 agosto è in programma la colorata sfilata delle Rificolone e lo spettacolo delle fontane danzanti a Villa Sperling. Per gli escursionisti, sabato 19 agosto, appuntamento con le Giornate Blu, promosse dal Comune di Cantagallo: si va alle sorgenti del Bisenzio con Legambiente, un percorso classico della riserva Acquerino Cantagallo. Escursione a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it

Infine, Ferragosto si festeggia anche nei comuni medicei. Martedì 15 l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano e Auser organizzano la "Cocomerata poggese": a partire dalle 16 al parco del Bargo si potrà gustare tanto cocomero fresco, una bella merenda e il tutto gratuitamente grazie al lavoro dei volontari dell’Auser. Il pomeriggio di festa sarà accompagnato da intrattenimento musicale. Per chi ha voglia di fare una passeggiata non difficile, il circolo Arci 11 Giugno di Carmignano propone sempre per martedì alle 11,30 il ritrovo al Pinone e partenza a piedi per Pietramarina con visita agli agrifogli e al santuario etrusco. Poi pranzo a sacco e giochi della tradizione. Ognuno dovrà portare il suo pranzo da mangiare in compagnia e il circolo offrirà il cocomero.