La super partita del Vaiano basket. Tantissimi tifosi attesi al PalaNenni

Potrebbe essere la partita decisiva per il passaggio di categoria quella di domani per il Vaiano Basket, la squadra dei "grandi" dell’ importante realtà sportiva che tiene alta la bandiera della Valbisenzio nella pallacanestro regionale, il Centro Minibasket Valbisenzio.

Sono 120 i tesserati per il gruppo di atleti che va dai 5 ai 40 anni, perlopiù ragazzi di Vaiano, Vernio, Cantagallo e Prato nord, riuniti dalla passione per il basket e dall’unico palazzetto comunale dedicato a questo sport dell’intera Provincia, il PalaNenni di Vaiano. "Ci piacerebbe fare qualcosa anche a Vernio – spiega il vicepresidente della società e allenatore della squadra dei senior, in cui giocano atleti dai 18 ai 40 anni, Alberto Vaiani -, ci stiamo lavorando. Il periodo del Covid è stato molto duro per il nostro Centro, ma adesso ci stiamo riprendendo. Stiamo lavorando in questo periodo anche ai campi estivi per l’estate, a breve saremo pronti per annunciarli". Una storia che dura da diversi decenni, precisamente dagli anni ’80, quando un gruppo di appassionati formò la prima squadra di pallacanestro della Valbisenzio, e da allora il gruppo – alla cui presidenza, da 30 anni, c’è Francesco Mancini – non ha mai smesso di mietere successi. Domani potrebbe essere un altro momento decisivo per il gruppo, che scenderà in campo con la sua squadra più esperta, i senior Vaiano Basket, in cui militano non solo valbisentini ma anche elementi da fuori Provincia. Alle 18, al PalaNenni di Vaiano, il team sfiderà per la terza volta la Sestese, vinta mercoledì scorso sul campo avversario. Un’eventuale ulteriore vittoria consentirà ai vaianesi di guadagnare la semifinale del campionato regionale, per puntare dritti alla Serie C.

Claudia Iozzelli