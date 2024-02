La strada distrutta dall’alluvione. Via Rosselli è pronta a riaprire. Bosi: "Restyling per le rotatorie"

Grandi novità per via Rosselli, a Vaiano, dove in questi giorni è atteso il posizionamento del "lastrone" che andrà a coprire, in modo provvisorio, l’apertura provocata dallo scoppio del Trescellere e dove nelle ultime settimane è sorta una nuova rotonda, all’altezza delle poste, ed è avvenuto un restyling di quella all’inserzione con via Mazzini. Poco più in alto, poi, davanti alla stazione, l’avvio della risistemazione della piazza, con una rotonda che ha preso il posto del vecchio manufatto dell’aiuola dove sorgeva il pino.

"Si è trattato di un intervento di restyling per la rotonda con via Mazzini – spiega il sindaco Primo Bosi – che ha tolto alcune criticità evidenziate dal passaggio dai mezzi pesanti e dagli autobus, che spesso ci passavano di sopra facendo saltare i blocchetti di cemento. Contestualmente abbiamo sistemato gli scarichi e riaperto i pozzetti: adesso l’acqua defluisce bene. Poi abbiamo fatto una rotonda nuova, in prossimità della strada per la stazione e sistemato la rotatoria in piazza della Stazione. Si tratta di lavori finalizzati a far arrivare l’autobus alla stazione, nell’ottica di agevolare il trasporto ferro-gomma. Altrimenti chi arriva in autobus deve percorrere una lunga tratta a piedi per poter prendere il treno".

L’intervento in piazza della Stazione è a carico di Rfi e rientra nei lavori collaterali all’adeguamento della Direttissima. "Oltre alla rotonda, la piazza verrà ampliata e saranno disegnati nuovi parcheggi, fra cui quelli per i disabili e uno per gli Nnc e un paio di stalli con le colonnine di ricarica per le auto elettriche, e lo spazio di sosta per gli autobus. Inoltre, ci sarà un camminamento fino alla scaletta e abbiamo chiesto a Rfi di creare un parcheggio lungo il viale". L’allungamento del giro degli autobus fino all’area della stazione è stato attivato con le modifiche del Tpl di novembre, ma ad oggi i mezzi arrivano solo fino a piazza Allende.

"I lavori sono terminati – continua il sindaco – e Autolinee Toscane ha già fatto un sopralluogo per verificare le nuove rotonde, constatando che gli autobus ci girano bene. Adesso starà a loro instaurare la fermata alla stazione e la relativa palina". Per quel che riguarda invece la parte finale di via Rosselli, devastata dal nubifragio del 2 novembre, dovrebbe tornare transitabile a breve. "Il lastrone che abbiamo fatto realizzare è pronto – conclude Bosi – e dovrebbe arrivare oggi. Ci vorranno un paio di giorni per sistemarlo e per avere quindi la strada nuovamente transitabile".

Claudia Iozzelli