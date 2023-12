La solidarietà si fa in piscina . Maratona di nuoto no stop. Raccolta fondi per curare la Sla

Una maratona di nuoto non competitiva per raccogliere fondi in favore dei malati di Sla e delle loro famiglie. Si terrà domani e domenica la maratona no stop di 24 ore ‘Una vasca per Aisla Prato’.E’ la seconda edizione dell’appuntamento dedicato a raccogliere fondi per l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. L’iniziativa scatterà dalle 13 di domani alla piscina di Mezzana, e durerà fino alle 13 del giorno dopo. Si tratta di una festa: è una maratona di nuoto non competitiva. L’invito è alla partecipazione di tutta la cittadinanza, bambini compresi. Il contributo di partecipazione è a offerta libera (minimo dieci euro): la richiesta è quella di fare anche solo una vasca di 25 metri. Sono ammesse anche pinne, braccioli, tavoletta, salvagente o anche camminando sul fondo della vasca. Si nuoterà anche di notte. A promuovere l’iniziativa sono il Centro Giovanile di Formazione Sportiva e il Csi Nuoto Prato col patrocinio del Comune. Per partecipare basterà presentarsi alla piscina di Mezzana durante la maratona. "Come amministrazione supportiamo con piacere questa lodevole iniziativa" dice il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti.

"Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la piscina di Mezzana per un’iniziativa benefica di questo calibro – aggiunge Mirko Bassi, direttore generale del Cgfs –. Sposiamo con il Csi Nuoto gli obiettivi alla base di questa maratona". "L’importante è partecipare" dice Veronica Bessi, mentre Raffaele Sanesi di Aisla Prato ricorda che "l’iniziativa ci permette di dare rilevanza ai servizi che svolgiamo per i malati di Sla e i loro familiari".