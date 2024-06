La sindaca di Vaiano. Vivarelli conquista palazzo comunale: "Ha vinto un progetto"

Con il 35,86% dei voti, Francesca Vivarelli è il nuovo sindaco di Vaiano, scelta in un poker di 4 candidati che si sono contesi le preferenze in un lungo pomeriggio che ha visto percentuali differenti fra i vari seggi e quindi un saliscendi che soltanto alla fine dello spoglio ha lasciato chiarezza sulla vittoria di "Cambiare insieme per Vaiano", lista di centrosinistra appoggiata dal Pd.

Non son riusciti a superare lo scoglio del 30% le liste capitanate da Primo Bosi ("Civici e democratici per Vaiano", che ha avuto il 29,37% delle preferenze) e quella guidata da Emanuela Paci, che con la lista "Vaianesi" è rimasta dietro a quella di Bosi per soli 5 voti, raggiungendo il 29,27% delle preferenze a Vaiano.

La lista "Vaiano per Noi", invece, che vedeva come sindaco Silvano Agostinelli, si è fermata al 5,5%. "Grande soddisfazione per un risultato che non è di una sola persona – dichiara la neo sindaca Francesca Vivarelli - ma di un grande collettivo. Sapremo portare il metodo partecipativo che ha contraddistinto la nostra campagna elettorale nel governo del Comune. Ha vinto un progetto. Ringrazio chi ha lavorato con me fin dall’inizio di questa avventura, i gruppi di lavoro che hanno elaborato il programma, le cittadine e i cittadini incontrati nei numerosi sopralluoghi sul territorio, ringrazio le candidate e i candidati. Ringrazio chi ci ha dato fiducia e anche chi non ci ha votato, sapremo dialogare con tutte e tutti, perché nessuno si senta solo davanti ai propri problemi. Ora è il momento della gioia, da domani al lavoro insieme".

Con Francesca Vivarelli in consiglio comunale ci saranno gli 8 consiglieri che hanno avuto più preferenze: Giulia Bonini (110), Giovanni Borgioli (122), Matilde Calabrese(135), Gabriele De Vita (170), Nicola Menicacci (135), Matteo Missori (132), Simona Salvi (152), Claudio Vaiani (92).

La lista ha già presentato anche la giunta, con nomi annunciati nelle scorse settimane: Davide Puccianti (che sarà vicesindaco), Massimo Resti, Enzo Polidori e Chiara Martini.

Due consiglieri a testa invece per le due liste con le preferenze più alte, mentre nessun consigliere per Silvano Agostinelli. All’opposizione, quindi, insieme a Primo Bosi – sindaco uscente che ha tentato il colpaccio del terzo mandato dopo lo strappo con il Pd – , ci sarà il candidato con il numero più alto di preferenze nella lista "Civici e democratici per Vaiano", ovvero Emanuele Baldi (144 preferenze). Sempre all’opposizione, due candidati della lista "Vaianesi": insieme alla candidata sindaca, Emanuela Paci, sul banco della minoranza ci sarà Samuele Zoppi (129 preferenze).

I voti totali alle amministrative sono stati 5.670 (ha votato il 68,77% degli elettori 8.245). I voti validi sono stati 5.469 di cui 71 schede bianche e 130 nulle.

Claudia Iozzelli